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“حزب الله”: استهدفنا “ميركافا” إسرائيلية بصاروخ ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح ودخول "قادر2" للخدمة

الخميس 17 أكتوبر 2024 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“حزب الله”: استهدفنا “ميركافا” إسرائيلية بصاروخ ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح ودخول "قادر2" للخدمة



بيروت /سما/

 اعلن حزب الله ليل الأربعاء-الخميس أنّه دمّر دبّابة إسرائيلية قرب الحدود في جنوب لبنان بواسطة “صاروخ موجّه”، وذلك بعيد إعلانه أنّه يخوض قتالا متلاحما مع قوات إسرائيلية تحاول التوغّل في المنطقة.

وقال الحزب  في بيان إنّ مقاتليه استهدفوا “دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدّى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”، في حين لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أيّ تعليق في الحال.

 

وقال “حزب الله” في بيان له: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من فجر يوم الخميس، دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.

ونشرت منصات إخبارية على “تلغرام” مقطع فيديو قالت إنه يوثق “احتراق آليات” للجيش الإسرائيلي في اللبونة.

وأعلن “حزب الله يوم الأربعاء أنه نفذ 18 عملية ضد إسرائيل، بينها “اشتباكات من مسافة صفر”، مؤكدا “إيقاع قتلى وجرحى” في صفوف الجيش الإسرائيلي.

 
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وفي وقت سابق عرض الإعلام الحربي في “حزب الله” اللبناني مقطع فيديو حول المزايا الفنية والتعبوية لصاروخ “قادر2” البالغ مداه 250 كيلومترا ودخل الخدمة في 14 أكتوبر الجاري.

 

وظهر في الفيديو أن قطره يبلغ 620 ميليمتر وطوله 8.6 أمتار وبوزن كلي يبلغ 3200 كيلوغرام من ضمنه الرأس الحربي بزنة 405 كيلوغرام.وأكد الحزب اللبناني أن هذا الصاروخ يستخدم في قصف الأهداف الحيوية وتبلغ دقة الإصابة عنده 5 أمتار مشيرا إلى أنه يتمتع بقدرة تدميرية عالية.

واللافت أن الصاروخ دخل في الخدمة بتاريخ 14 أكتوبر الجاري أي قبل يومين فقط وفي ذروة اشتداد المعارك بين مقاتلي “حزب الله” وقوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وهو ما يشي باقتراب الإعلان عن استهدافات جديدة بواسطة هذا السلاح.

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