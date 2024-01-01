377 يوما للعدوان على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة في قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٧٧ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٦٥ شهيدا و ١٤٠ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٢٤٠٩ شهيد و ٩٩١٥٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال عمليتها البرية اليوم ١٣ على التوالي وسط استمرار نسف المباني السكنية في جباليا ومخيمها ومنع المياه والطعام عن ما يقارب ٢٠٠ الف مواطن.

وقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة صالح مقابل بركة أبو راشد من الجهة الغربية في مخيم جباليا شمال غزة.

واشتعلت النيران في مدرسة خليفة التي تؤوي نازحين خلف الشيخ زايد شمال غزة، بعد قصفها بالقنابل الفسفورية من قبل الاحتلال قبل قصف الطابق الثالث من المدرسة.

وقصفت المدفعية منازل المواطنين غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي غزة استشهد ثمانية مواطنين وعدد من الإصابات جراء إستهداف منزل المواطن أبو إياد الحلو بالقرب من المستشفى الأردني بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

وارتقى شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الخيري قرب نقابة المهندسين في محيط شارع الجلاء بمدينة غزة.

وسط القطاع

واطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها غرب النصيرات وسط قطاع غزة فيما تجدد القصف المدفعي في محيط المخيم الجديد شمال النصيرات.

وكان اثنين من المواطنين استشهدا واصيب ثلاثة باستهداف سيارة جنوب المخيم.

جنوب القطاع

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الحلقاوي في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح

وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في رفح .

وارتقى شهيدان وصلا المشفى الأوربي في قصف إسرائيل شرق رفح فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لشرق خان يونس.