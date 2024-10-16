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اشتباكات ضارية بين مقاتلي حزب الله وقوات إسرائيلية في جوب لبنان ومروحيات تنقل جنودا مصابين

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباكات ضارية بين مقاتلي حزب الله وقوات إسرائيلية في جوب لبنان ومروحيات تنقل جنودا مصابين



القدس المحتلة/سما/

تدور اشتباكات عنيفة  بين مقاتلي حزب الله وجنود إسرائيليين في بلدتي عيتا الشعب والقوزح في جنوب لبنان مساء اليوم الاربعاء.

واكد مصادر صحفية أن مروحيات إسرائيلية تحاول سحب جنود إسرائيليين قتلى وجرحى جراء تلك الاشتباكات. 

كما أفاد إعلام عبري بأن مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا مصابين، مشيرا إلى معلومات عن حدث كبير في عيتا الشعب وراميا والقوزح.

وقالت مصادر محلية إن قتالا عنيفا بالأسلحة الرشاشة والخفيفة يجري في عيتا الشعب والقوزح. 


وأعلن حزب الله في بيان أن مقاتلي "المقاومة الإسلامية" يخوضون اشتباكات في بلدة القوزح بجنوب لبنان من نقطة الصفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة.

 وأكد لبيان أن الاشتباكات "أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو.. وما زالت الاشتباكات مستمرة".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية "الوطنية للاعلام" عن تعرض بلدة عيتا الشعب وأطراف بلدة رميش لقصف مدفعي متقطع منذ ساعات مساء اليوم.

وافادت مصادر إعلامية أن سلاح الجو الاسرائيلي يحلق على علو منخفض في عيتا الشعب جنوب لبنان.

في غضون ذلك،  قال حزب الله أن المقاومة الاسلامية "استهدفت عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 16-10-2024، تجمعًات لـ"جنود العدو الإسرائيلي" في مسكفعام وتجمع أخر بين بلدتي العديسة ومركبا بصليات صاروخية.

وأكد الحزب في بياناته أن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه".

من جهة أخرى، دوت صفارات الإنذار في مدينة صفد ومحيطها في الجليل الأعلى.

وقالت بلدية صفد أن شظايا نتيجة اعتراض الصواريخ سقطت في الجزء الشمالي من المدينة.

كما أعلنت مصادر إسرائيلية أن طائرة مسيرة انفجرت في مدينة نهاريا.

يتبع..

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