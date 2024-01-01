الاحتلال يعلن نقل 50 شاحنة محملة بالمساعدات إلى شمال غزة نيابة عن الأردن

غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية بـ"النيابة عن الأردن" إلى شمال قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء: "بناء على إيعاز المستوى السياسي نقلت اليوم الأربعاء 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية التي تشمل الغذاء والماء والمعدات الطبية المخصصة لمراكز الإيواء بالنيابة عن الأردن إلى شمال قطاع غزة عن طريق معبر الجسر اللنبي إلى معبر "إيرز الغرب" وذلك في إطار الالتزام بنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف البيان أن "كافة المساعدات نقلت بعد خضوعها لتفتيش أمني صارم".

وفي ذات السياق أفادت وسائل إعلام أردنية بعبور 50 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمالي القطاع.

وأشارت إلى أنه تم تسيير هذه المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) ومنظمة اليونيسف.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي في تصريح لقناة "المملكة" إن "الهيئة وبرغم الظروف الراهنة والصعوبات الدائرة لم تتوقف عن إعداد وتجهيز قوافل المساعدات الإغاثية لأهلنا في غزة".

وأضاف "هناك صعوبات كبيرة في تأمين المساعدات للقطاع في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي" مبينا أن "العمل مستمر لإرسال قوافل مساعدات جديدة الأسبوع المقبل إلى شمال غزة وباقي مناطق القطاع".