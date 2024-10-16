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اليوم 376.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في غزة

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 376.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في غزة



غزة/سما/

استشهد وأصيب عشرات المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم.


وفي التفاصيل استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا بحي النصر غرب مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 13 نازحا قدموا من مخيم جباليا مع بدء العملية العسكرية بشمال القطاع.

كما استشهد مواطنين اثنين وأصيب 3 أخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطنين اثنين وأصيب أخرين في قصف للاحتلال استهدف قرب منطقة صوفا شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.


وكثف الجيش الإسرائيلي من قصفه بالمدفعية جنوب حي الزيتون وحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع استهدفت غارة جوية عنيفة محيط المستوصف الحكومي شرقي المغازي، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات.

ومن جهته قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن 350 شهيدا ومئات الإصابات مجمل ما وصل مستشفيات شمال القطاع خلال 11 يوما مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن عدد من الجثامين بقيت في الشوارع والأزقة ولا تستطيع الطواقم انتشالها.

وأشار إلى أن الإمدادات الطبية في المستشفيات محددة إلى جانب نقص الأدوية الخاصة منها التخدير والعناية المركزة في المشافي لا تعمل بسبب نفاد الوقود.

وذكر أنه منذ 11 يوم لم يدخل شمال القطاع أي مساعدات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ375 على التوالي مخلفا 42344 شهيدا، و99013 مصابا أغلبهم من النساء والأطفال في آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة.

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