مسؤول إيراني بارز: لدينا إمكانيات تجعلنا لا نحتاج الأسلحة النووية

طهران/سما/

أكد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران تتمتع بإمكانيات تجعلها لا تحتاج الأسلحة النووية.



وقال كمالوندي، اليوم الأربعاء، إن إيران لديها إمكانيات وقدرات كبيرة جدا لدرجة أنها لا تحتاح إلى الأسلحة النووية، معللا ذلك بأنه ليس هناك لهذا السلاح أي فائدة أو رادع ضد الحروب في عالم اليوم.



وأشار كمالوندي إلى أنه ينبغي النظر في مسألتين بشأن استعمال الأسلحة النووية، الأولى هو وجهة النظر الدينية والعقائدية، والتي تتبلور في فتوى القائد الأعلى، والأمر الثاني هو المواقف الرسمية المعلنة من قبل الجهات الرسمية في الدول.

واستبعد المسؤول الإيراني أن ترتكب إسرائيل "حماقة" باستهداف المنشأت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أنه "حتى لو فعلت ذلك لن تتمكن من إلحاق أضرار جسيمة بها".

وأكد على أنه في حال تضررت المنشأت يمكنهم ترميمها بسرعة، "لأننا نمتلك التقنية وهي في عقول علمائنا".

ولطالما شددت طهران على أن العقيدة النووية الإيرانية تقوم على عدم إنتاج الأسلحة النووية واستخدامها، وأن البرنامج النووي الإيراني "سلمي لاستخدامات مدنية".