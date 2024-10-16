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"القسام" تعلن تفجير مبنى مفخخ مسبقا في قوة إسرائيلية شمال غزة

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعلن تفجير مبنى مفخخ مسبقا في قوة إسرائيلية شمال غزة



غزة/سما/

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مقاتليها تمكنوا من تفجير مبنى فخخ مسبقا في قوة إسرائيلية راجلة غرب مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.


وقالت القسام في بيان اليوم الأربعاء: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير مبنى فخخ مسبقا في قوة صهيونية راجلة وتفجيرعبوة مضادة للأفراد بقوة النجدة فور تقدمها للمكان وإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح غرب مدينة جباليا البلد شمال القطاع".

كما أعلنت "سرايا القدس" و"كتائب القسام" استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" في قطاع غزة.


وقالت "سرايا القدس"،  الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنه: "خلال كمين مركب وبالاشتراك مع كتائب القسام أوقعنا 3 دبابات من نوع "ميركافا" في كمين معد مسبقا بعبوات الشواظ والقذائف المضادة للدروع من نوع "تاندوم" و "RPG" في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

في غضون ذلك، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت "القسام" قد عرضت أمس الثلاثاء مشاهد من استهدافها لقوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" شرق معسكر جباليا شمالي القطاع، حيث أظهر فيديو "القسام" لحظة إطلاق القذيفة وانفجارها بالمنزل المستهدف و"إخلاء الجرحى والقتلى".

وفي الأيام القليلة الماضية تحدثت كتائب "القسام" ضمن عدة بيانات ومقاطع مصورة عن استهدافها لقوات وآليات عسكرية إسرائيلية في شمال القطاع لاسيما في منطقة جباليا التي كثف الجيش الإسرائيلي من قصفه لها مؤخرا.

#كتائب القسام

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