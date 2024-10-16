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العاهل الأردني يستقبل وزير الخارجية الإيراني

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني يستقبل وزير الخارجية الإيراني



عمان/سما/

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور الأردن ضمن جولة إقليمية.


ووصل عراقجي إلى المملكة صباح اليوم في زيارة رسمية، التقى خلالها نظيره الأردني في مقر وزارة الخارجية الأردنية بعمان.

وبحث وزير الخارجية الأردني مع نظيره الإيراني في العاصمة عمان القضايا الثنائية وجهود إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وحمايتها من الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة لن يستفيد منها أحد وستهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

واتفق الوزيران على إطلاق حوار ممنهج لمعالجة جميع القضايا الثنائية وصولا إلى تطوير علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الذي ينعكس إيجابيا على البلدين الشقيقين.

وأكد الصفدي أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد واستعادة الهدوء في المنطقة".

يستقبل الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi، وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي @araghchi، الذي وصل إلى المملكة صباح اليوم في زيارة رسمية. #الأردن⁰#إيران

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— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 16, 2024
وسيتوجه وزير الخارجية الإيراني أيضا إلى مصر وتركيا في إطار جولته الاقليمية وإجراء مشاورات تهدف إلى "وقف الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني" وفق ماكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي على منصة "إكس".

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