الجيش الاسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية خلال عيد "العرش اليهودي"

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الاسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية واستدعاء عدة سرايا من المقاتلين للمهام الدفاعية في القيادة الوسطى العسكرية خلال عيد "العرش اليهودي".



وقال الجيش الإسرائيلي: "استدعاء القوات سيسمح بتعزيز حماية البلدات في المنطقة وعند العائق الأمني في منطقة التماس وجاهزية القوات لسيناريوهات مختلفة في المنطقة".

ويوم أمس، شنّ الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقال في عدة مناطق بالضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات متفرقة.

هذا وتشهد العديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين من جهة وبين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى.