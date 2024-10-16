  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الاسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية خلال عيد "العرش اليهودي"

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية خلال عيد "العرش اليهودي"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الاسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية واستدعاء عدة سرايا من المقاتلين للمهام الدفاعية في القيادة الوسطى العسكرية خلال عيد "العرش اليهودي".


وقال الجيش الإسرائيلي: "استدعاء القوات سيسمح بتعزيز حماية البلدات في المنطقة وعند العائق الأمني في منطقة التماس وجاهزية القوات لسيناريوهات مختلفة في المنطقة".

ويوم أمس، شنّ الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقال في عدة مناطق بالضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات متفرقة.

هذا وتشهد العديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين من جهة وبين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى.

#الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول سابق بالحرس الثوري: لدينا مفاجأة كبيرة تفوق بأهميتها السلاح النووي وننتظر ساعة الصفر

نتنياهو يرفض مشاركة الجزائر في مؤتمر دولي حول لبنان

رئيس البنك الدولي يكشف تكلفة الدمار الناجم عن الحرب على غزة

وزير إسرائيلي: "إسرائيل" ستشن هجوما غير مسبوق على حزب الله وغزة

سنجعل حيفا مثل كريات شمونة والمطلة".. "حزب الله" ينشر فاصلا جديدا (فيديو)

مخرج سينمائي عالمي يكشف "تواطؤ" الكاميرات في شرعنة الإبادة الإسرائيلية بغزة

دعاوى قضائية في لاهاي ضد ألف جندي وضابط اسرائيلي شاركوا في العدوان على غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-10-16_17-36-41

"حزب الله" اللبناني يعلن إدخال صاروخ "قادر 2" الخدمة في المواجهة مع "إسرائيل" (فيديو)

دعاوى قضائية في لاهاي ضد ألف جندي وضابط اسرائيلي شاركوا في العدوان على غزة

وزير الخارجية الإيراني: جاهزون للرد بحزم على أي مغامرة إسرائيلية “سيندمون عليها”

لليوم 12 وشمال غزة يُباد.. شهداء في الشوارع ونسف وحرق منازل بساكنيها ومنع إدخال الغذاء والماء للمحاصرين

شمال غزة.. إما الرحيل قسرا أو البقاء والموت جوعا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية