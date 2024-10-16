حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة/سما/

أعلنت صحة غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 42409 شهيدا، و99153 مصابا.



وذكرت الوزارة في بيانها اليوم أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 65 شهيدا و140 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وأفاد مصادر محلية باستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أظهر مقطع مصور تداولته وسائل إعلام فلسطينية لحظة إنقاذ طواقم الدفاع المدني لامرأة من تحت أنقاض منزلها الذي استهدفه القصف في حي النصر.