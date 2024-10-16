  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت صحة غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 42409 شهيدا، و99153 مصابا.


وذكرت الوزارة في بيانها اليوم أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 65 شهيدا و140 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وأفاد مصادر محلية باستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أظهر مقطع مصور تداولته وسائل إعلام فلسطينية لحظة إنقاذ طواقم الدفاع المدني لامرأة من تحت أنقاض منزلها الذي استهدفه القصف في حي النصر.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول سابق بالحرس الثوري: لدينا مفاجأة كبيرة تفوق بأهميتها السلاح النووي وننتظر ساعة الصفر

نتنياهو يرفض مشاركة الجزائر في مؤتمر دولي حول لبنان

رئيس البنك الدولي يكشف تكلفة الدمار الناجم عن الحرب على غزة

وزير إسرائيلي: "إسرائيل" ستشن هجوما غير مسبوق على حزب الله وغزة

سنجعل حيفا مثل كريات شمونة والمطلة".. "حزب الله" ينشر فاصلا جديدا (فيديو)

مخرج سينمائي عالمي يكشف "تواطؤ" الكاميرات في شرعنة الإبادة الإسرائيلية بغزة

دعاوى قضائية في لاهاي ضد ألف جندي وضابط اسرائيلي شاركوا في العدوان على غزة

الأخبار الرئيسية

بلينكن يبحث تقديم خطة "اليوم التالي" لحرب غزة بعد انتخابات نوفمبر

photo_2024-10-16_17-36-41

"حزب الله" اللبناني يعلن إدخال صاروخ "قادر 2" الخدمة في المواجهة مع "إسرائيل" (فيديو)

دعاوى قضائية في لاهاي ضد ألف جندي وضابط اسرائيلي شاركوا في العدوان على غزة

وزير الخارجية الإيراني: جاهزون للرد بحزم على أي مغامرة إسرائيلية “سيندمون عليها”

لليوم 12 وشمال غزة يُباد.. شهداء في الشوارع ونسف وحرق منازل بساكنيها ومنع إدخال الغذاء والماء للمحاصرين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية