هيرتصوغ يوجه رسالة لنعيم قاسم من حيفا.. "سيأتي يومك"

القدس المحتلة/سما/

علق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ خلال جولة تفقديه في مدينتي كريات بياليك وحيفا شمال إسرائيل، على كلمة نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أمس الثلاثاء.



وأكد هرتضوغ خلال زيارته لجنود أصيبوا في غارة لحزب الله في حيفا، أنه سمع خطاب قاسم، معتبرا أنه "أخطأ كأسلافه الذين سبقوه"، قائلا: "هو ليس مخطئاً فحسب... بل أعتقد أن يومه سيأتي أيضا".

وأضاف:"يجب على العالم أن يفهم أننا عرضنا التوصل إلى حل ودي على الحدود مع لبنان، ولكن للأسف رفض حزب الله ذلك مرارا، واليوم هدد الشيخ نعيم قاسم بربط الوضع في لبنان بحدود أخرى".

وتابع: "دعوني أقول للشعب اللبناني أنتم تدفعون ثمن نظام إرهابي شرير يرأسه حزب الله، فبدلا من عيش من حياة كريمة طيبة لبلد كان ذات يوم فخر الشرق الأوسط، أنتم تدفعون الثمن الآن، والثمن يزداد ثقلا، وأعتقد أن الضغوط على حزب الله وإيران وشيكة، وينبغي للمجتمع الدولي أن يواجههما بقوة ويطالب بحل فوري وخروج من هذه الحرب من خلال تأمين حدود هادئة وسلمية بيننا وبين لبنان".

أعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم عن معادلة جديدة سيتبعها الحزب مع الجيش الإسرائيلي وتتمثل في إيلامه، مشددا على أن هذه المعادلة سوف تستمر.

وكان القيادي في الحزب، نعيم قاسم، توجه إلى الإسرائيليين في كلمة مسجلة هي الثالثة له منذ اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصرالله في 27 سبتمبر في الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلا: "أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية الحلّ بوقف إطلاق النار، ولا أتحدث من موقع ضعف لأنه إذا كان الإسرائيلي لا يريد فنحن مستمرون".

وحذّر في الوقت ذاته من أن استمرار الحرب يعني عدم عودة سكان الشمال، وبقاء مئات الآلاف بل أكثر من مليونين في دائرة الخطر".