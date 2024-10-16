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"الأونروا": كل الدول باستثناء الولايات المتحدة استأنفت تمويل الوكالة

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": كل الدول باستثناء الولايات المتحدة استأنفت تمويل الوكالة



غزة/سما/

صرح فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بأن كافة الدول باستثناء الولايات المتحدة أعادت تمويل المنظمة.


وقال لازاريني في مؤتمر صحفي في برلين اليوم الأربعاء: "ينحصر الخبر الجيد في أن جميع الدول أعادت تمويل الوكالة باستثناء دولة واحدة سيكون لدينا المزيد من الوضوح بشأنها في بداية العام المقبل. ويعود ذلك إلى أن تجميد المساهمات الأمريكية سيستمر حتى مارس 2025".


وأضاف: "لا أخفي أننا قد نصل وضع عندما سيكون عملنا مستحيلا. نحن قريبون جدا من نقطة تحول محتملة. متى سيأتي؟ لا أعرف".

وأعلنت مجموعة من الدول بما فيها أستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وهولندا وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة في أواخر يناير الماضي عن تعليق تمويل الأونروا بسبب الاشتباه بصلتها بحركة حماس الفلسطينية. وأمر لازاريني آنذاك بإقالة عدة موظفين بسبب تورطهم المزعوم في هجوم حركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وفيما بعد اتهمت الآونروا إسرائيل بتعذيب موظفيها الأسرى من أجل الحصول على "اعترافات كاذبة" بصلاتهم بحركة حماس.

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