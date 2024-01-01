وزير الخارجية الإيراني: جاهزون للرد بحزم على أي مغامرة إسرائيلية “سيندمون عليها”

وكالات / سما/

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن بلاده مستعدة لرد “حازم” إذا هاجمت إسرائيل الجمهورية الإسلامية ردا على إطلاق الأخيرة صواريخ باتّجاهها.

وأطلقت الجمهورية الإسلامية حوالى 200 صاروخ باتّجاه إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وجنرال إيراني في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتعهّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن رد بلاده على هذا الهجوم سيكون “فتاكا ودقيقا ومفاجئا”.

ونقل مكتب عراقجي عنه قوله في اتصال مع غوتيريش “بينما تبذل كل الجهود لحماية السلام والأمن في المنطقة، إلا أن إيران جاهزة بالكامل لرد حازم على أي مغامرة” إسرائيلية، “ستندم عليه” الدولة العبرية.

كذلك، ناشد عراقجي خلال الاتصال الذي جرى مساء الثلاثاء وصدر البيان بشأنه الأربعاء الأمم المتحدة استخدام إمكاناتها “لوقف جرائم واعتداءات النظام الإسرائيلي وإرسال مساعدات إنسانية إلى لبنان وغزة”.

وعلى مدى الأسبوع الأخير، زار وزير الخارجية الإيراني لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وعمان في مسعى لخفض مستوى التوتر.

ووصل عراقجي إلى الأردن الأربعاء قبل التوجه إلى مصر وتركيا، وفق ما أفاد الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة “إكس”.

وجاءت التطورات الأخيرة على وقع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي بدأت قبل أكثر من عام وتوسّعت لتشمل لبنان في الأسابيع الأخيرة.