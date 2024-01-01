استشهاد رئيس بلدية النبطية بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت/ وكالات/

استهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الأربعاء استشهد خلالها رئيس بلدية النبطية.

وشنت إسرائيل أكثر من 10 غارات استهدفت مدينة النبطية ومحيطها في جنوب لبنان.

وقالت محافظة النبطية هويدا الترك إن "11 غارة إسرائيلية طالت بشكل رئيسي مدينة النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا".

وأشارت إلى وقوع إصابات من دون تحديد العدد.

وقال شهود عيان إن عددا من أعضاء بلدية النبطية وموظفيها والمتطوعين بها استشهدوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى البلدية.

وكشفت تقارير إلى أن رئيس بلدية النبطية قتل في إحدى الغارات الإسرائيلية على المدينة.