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واقع مأساوي يعيشه الأسرى في سجن" جلبوع "

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واقع مأساوي يعيشه الأسرى في سجن" جلبوع "



رام الله / سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأربعاء، وفقاً لزيارة محاميها لسجن جلبوع قبل يومين، أن الأسرى يعيشون حياة مأساوية وواقع أليم جراء السياسات الفاشية والعنصرية التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال في التعامل معهم.

ونوهت الهيئة أن من بين الأساليب التي يتم التعامل بها من قبل الإدارة، الضرب والشتم والتكسير واقتحام الغرف والأقسام، والتي تحولت لروتين ثابت، كما أن الطعام الذي يقدم لهم لا زال سيئاً كماً ونوعاً، وهناك نقصا حادا في الملابس والأغطية ولا يوجد أي مؤشرات لمراعاة الظروف الجوية مع قدوم فصل الشتاء، إلى جانب انتشار الأمراض الجلدية، وغياب مواد التنظيف والمعقمات، واستمرار سياسة العزل عن العالم الخارجي، ووضع قيود ومعيقات على التواصل داخل الغرف والأقسام.

وتابعت الهيئة أن الأقسام داخل السجون لا تزال تعاني من اكتظاظ كبير والمعتقل لا يستطيع الجلوس أو التحرك إلا على مساحة الفرشة التي يمتلكها.

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