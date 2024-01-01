376 يوما للحرب على غزة : مئات الشهداء والجرحى في مجازر دامية..

رام الله / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٧٦ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٥٥ شهيدا و ٣٢٩ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٢٣٤٤ شهيدا و ٩٩٠١٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال عمليتها البرية اليوم ١٢ على التوالي وسط استمرار نسف المباني السكنية في جباليا ومخيمها.

وارتقى منذ بداية العملية نحو ٣٦٠ شهيدا عدا عن العشرات الذين لم يتمكن احد من الوصل اليهم.

ووقعت عدة إصابات إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلية برج "وفا" في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.

واطلقت طائرات الكواد كابتر النار تجاه مستشفى كمال عدوان والتوبة ومراكز الايواء في منطقة أبوحسين وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

و استهدف الاحتلال منزل لعائلة غبن مخلى سابقاً في شارع الشيماء وسط مدينة بيت لاهيا.

وارتقى شهيدان في استهداف مجموعة مواطنين في شارع أحمد ياسين شمال مدينة غزة.

وانتشلت فرق الدفاع المدني خمسة شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "القرم" يسكن فيه أسر نازحة بجوار برج الإيطالي بمنطقة النصر شمال غرب مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد عشرون مواطنا خلال غارات على المنطقة الوسطى من القطاع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كان آخرهم شهيدان في قصف يعود لمنزل عائلة ابو مدين شرق مخيم البريج وسط القطاع.

جنوب القطاع

وارتقى اربعة شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال مجموعة مواطنين على دوار بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس بينهم ابن وابنه وحفيده من عائلة ابو مغنم.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في رفح فيما تمكنت فرق الإسعاف من انتشال جثمان شهيد واحد من حي الجنينة شرق رفح.