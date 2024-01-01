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وزيرة بريطانية: الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مستوى لا يطاق

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة بريطانية: الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مستوى لا يطاق



لندن / وكالات/

 قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية في وزارة الخارجية البريطانية أنيليز دودز، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة، وصل إلى "مستوى لا يطاق".

وأعربت الوزيرة دودز خلال إجابتها على أسئلة النواب في البرلمان البريطاني بشأن التطورات في الشرق الأوسط، عن "قلقها" بشأن الاكتظاظ والأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون ​​في المناطق التي زعمت إسرائيل أنها "آمنة".

وأضافت أن قطاع غزة برمته يواجه الجوع الشديد المتزايد يوما بعد يوم، فضلا عن الافتقار للخدمات الأساسية، ومياه الشرب النظيفة، والمأوى والخدمات الصحية، وأن الوضع سيكون أكثر صعوبة خلال أشهر الشتاء.

وأكدت أنه "من غير المقبول أن تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة".

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