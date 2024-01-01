طقس فلسطين : انخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله / سما/

يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئياً إلى صاف، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل (العظمى بالقدس المحتلة 26 درجة مئوية)، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق.

أما يوم غد الخميس، فتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو غائما جزئياً لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.