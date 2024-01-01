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مسؤول سابق بالحرس الثوري: لدينا مفاجأة كبيرة تفوق بأهميتها السلاح النووي وننتظر ساعة الصفر

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول سابق بالحرس الثوري: لدينا مفاجأة كبيرة تفوق بأهميتها السلاح النووي وننتظر ساعة الصفر



طهران/ وكالات/

أكد المسؤول السابق في الحرس الثوري الايراني إبراهيم رستمي استعداد بلاده لضرب مفاعل “ديمونة” الإسرائيلي، مشيرا إلى أن لدى طهران مفاجأة “تتفوق على السلاح النووي” من حيث أهميتها.
وقال رستمي في تصريحات له اليوم الثلاثاء: “لقد أجرى الحرس الثوري تدريبات عسكرية تحاكي استهداف مفاعل ديمونة في الداخل الإسرائيلي”، حسب وكالة ارنا.
وأضاف: “تمتلك إيران مفاجأة كبرى تفوق السلاح النووي في أهميتها وسنخفي هذه المفاجأة حتى تحين ساعة الصفر”.

من جهتها، جددت متحدثة الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، رفض طهران لأي حرب في المنطقة وأي تصعيد إقليمي.
وأكدت مهاجراني في تصريحات لها أن إيران “لا تتنازل عن المصالح الوطنية.. والرد الإيراني الأخير على العمق الإسرائيلي كان جزءا يسيرا من القوة العسكرية والصاروخية الايرانية”.
وتابعت: “بالتالي فإن إيران مستعدة لتكرار هجمات أكبر وذات نطاق أوسع في الزمان والمكان المناسبين وذلك دون تردد أو تهاون أو لمجرد الرد الانفعالي”.

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