حزب الله يعلن قصف صفد بصلية صاروخية كبيرة (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات هزت مدينة صفد ومحيطها في الجليل شمال إسرائيل جراء اعتراض صليات صواريخ كبيرة من لبنان.

وأعلن حزب الله أن مقاتليه قصفوا "عند الساعة 01:40 من فجر يوم الأربعاء 16-10-2024، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة".

وقالت مصادر إسرائيلية أن أكثر من 50 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه صفد ومحيطها في هذه الرشقة.

وأظهرت لقطات تصدي الدفاعات الجوية وصواريخ القبة الحديدية لتلك الصواريخ.

وأجبر القصف الجديد من لبنان عشرات آلاف الإسرائيليين على النزول إلى الملاجئ.

وأكد حزب الله أن القصف يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم اعتراض بعض الصواريخ. لكن عددا من الصواريخ أصابت مبان في صفد.

وأبلغ سكان عن عشرات أصداء الانفجارات التي سمعت في مناطق صفد، والمنطقة الصناعية رمات دالتون، والريحانية، ودالتون، وألما، وبرياء، وديبا، وكرم بن زمرا، وحازور هجليليت، وروش بينا وإليفيليت.

كما دوت صفارات الإنذار تدوي في ديشون وسفسوفة وبار يوشاي بالجليل الأعلى بعد سقوط صواريخ في تلك المناطق.