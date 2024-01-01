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"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه ضواحي تل أبيب بصواريخ باليستية

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه ضواحي تل أبيب بصواريخ باليستية



بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية نفذها يوم الاثنين، استهدف فيها ضواحي "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة بصواريخ "قادر 2" الباليستية.


ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق صاروخين نحو ضواحي تل أبيب.

وأبانت اللقطات مشاهد وثقها المستوطنون يُسمع فيها دوي صفارات الإنذار، وتُظهر هروب واختباء الإسرائيليين.

وقال "حزب الله" في بيانه حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، أطلق مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 صلية صاروخية على ضواحي تل أبيب".


ودوت صفارات الانذار في كل أنحاء وسط فلسطين المحتلة بعد إطلاق صواريخ ثقيلة من لبنان.

ودوت صافرات إنذارفي قاعدة بالماحيم الجوية وتم اعتراض صاروخين على الأقل فوق شرق تل أبيب.

وأكد شهود عيان سماع دوي أربعة انفجارات على الأقل في سماء تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في منطقة بيتاح تكفا.

وتسبب دوي صفارات الإنذار في هروب أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ  والأماكن المحصنة للاحتماء من تساقط الصواريخ.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "بخصوص الإنذارات في وسط البلاد فقد تم إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان ليتم اعتراض جميع التهديدات وفق السياسة. ولم ترصد أية إصابات في هذه المرحلة".

وأضاف أن "الطائرات الحربية هاجمت المنصة الصاروخية التي أستخدمت لتنفيذ عملية الإطلاق".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن حركة الملاحة في مطار بن غوريون بتل أبيب توقفت، كما أجبر عدد من الطائرات على تغيير مساره.

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