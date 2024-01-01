  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيطاليا تفرض قيودا صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تفرض قيودا صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل



روما/سما/

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.


وقالت ميلوني متحدثة في مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي عشية قمة الاتحاد الأوروبي في 17-18 أكتوبر: "بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، علقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل".


وأضافت: "لم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة قبل 7 أكتوبر".

وتابعت: "موقف إيطاليا أكثر صرامة وأكثر تقييدا من تلك التي يطبقها الشركاء: فرنسا وألمانيا وبريطانيا"، وشددت ميلوني على أن إيطاليا تواصل تقييم التراخيص الجديدة ترخيصا ترخيصا".

وأشارت إلى أنها مع التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، كما تقوم إيطاليا بتقييم التراخيص القديمة، واتخاذ تدابير لحظر تصدير الأسلحة التي "يمكن استخدامها في الأزمة الحالية."

ومن جهته أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق أن ألمانيا ستزود إسرائيل بمزيد من الأسلحة قريبا بعد أن دفع انخفاض كبير في إرسال الأسلحة هذا العام المعارضة إلى اتهام برلين بتأخير الصادرات عمدا.

#ايطاليا

الأكثر قراءة اليوم

حزب الله ينشر صور عملية “العشاء الأخير” التي استهدفت لواء غولاني خلال وجودها في صالة الطعام بقاعدة

يتعافي بسرعة وصرباته فتاكة..هارتس : معادلة حزب الله الجديدة ..حيفا وتل أبيب مثل كريات شمونة

إعلام عبري: "إسرائيل" توجه رسالة لإيران عبر مصر

توتر كبير بين مقاتلي وحدة إيغوز الإسرائيلية وقادتهم وشعورهم بالإحباط وسط معركة صعبة مع "حزب الله"

بعد الضربة الأولى.. هكذا رمم الحزب بنيته العسكرية

قاآني يظهر في مطار طهران مستقبلا جثمان نيلفوروشان

مسؤول سابق بالحرس الثوري: لدينا مفاجأة كبيرة تفوق بأهميتها السلاح النووي وننتظر ساعة الصفر

الأخبار الرئيسية

حزب الله يعلن قصف صفد بصلية صاروخية كبيرة (فيديو)

670efc714236045c620f2d61

رئيس البنك الدولي يكشف تكلفة الدمار الناجم عن الحرب على غزة

670ef2b24c59b73e1e325dcb

سنجعل حيفا مثل كريات شمونة والمطلة".. "حزب الله" ينشر فاصلا جديدا (فيديو)

670ec5ee423604554c371fe5

واشنطن: "إسرائيل" أمامها 30 يوما لزيادة دخول المساعدات إلى غزة

670eb0ec4c59b72b3e1e6bb5

نتنياهو يرد على ماكرون:"إسرائيل" لم تنشأ بقرار من الأمم المتحدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية