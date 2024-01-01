سنجعل حيفا مثل كريات شمونة والمطلة".. "حزب الله" ينشر فاصلا جديدا (فيديو)

بيروت/سما/

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" ليل يوم الثلاثاء، فاصلا بعنوان "سنجعل حيفا مثل كريات شمونة والمطلة".

وأظهر مقطع الفيديو في بدايته مقطعا مصمما لمدينة حيفا وهي يتصاعد منها الدخان في أماكن عدة إثر سقوط صواريخ، ليظهر بعدها مقاتلون في "حزب الله على دراجات نارية جبلية، وهم يفتحون باب مستودع على ما يبدو، فيما تبرز جملة مصممة باللغتين العبرية والعربية: "انظروا إلى الشمال".

وأظهر الفيديو لقطات توثق آليات عسكرية وصواريخ في منشأة كتلك التي نشر عنها "حزب الله" سابقا فيديو "عماد 4"، ومن ثم الخروج بالراجمة وإطلاق الصواريخ منها بكثافة مع مسير المقاتلين إلى ناحية توجه الصواريخ، ليختتم الفيديو بعبارة "سنجعل حيفا مثل كريات شمونة والمطلة".

جدير بالذكر أن "حزب الله" عرض يوم الاثنين الماضي مقطع فيديو بعنوان "قدراتنا بألف خير"، يظهر فيه عدد ليس بالقليل من المسيّرات، وتجهيزها للإطلاق.

وأصدر "حزب الله" فجر ذات اليوم ، بيانا حذر فيه من أنه سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة ومسيّراتها بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية.