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واشنطن: "إسرائيل" أمامها 30 يوما لزيادة دخول المساعدات إلى غزة

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 02:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: "إسرائيل" أمامها 30 يوما لزيادة دخول المساعدات إلى غزة



واشنطن/سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن زيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمحتاجين في قطاع غزة لا تكلف إسرائيل شيئا، مشيرا إلى منح تل أبيب 30 يوما للقيام بذلك.


وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "لقد رأينا إسرائيل تجري تغييرات بالفعل مع زيادة حجم المساعدات الإنسانية. وقد رأينا كيف تعاونت إسرائيل، حرفيًا في الأشهر القليلة الماضية، مع المنظمات الإنسانية لتنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة. ونحن نعلم ذلك".

وأضاف الدبلوماسي: "يمكن تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة. نحن نعلم أنه يمكن القيام بذلك، وأنه يمكن التغلب على مختلف العقبات اللوجستية والبيروقراطية، وبالتالي فإن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بالتغلب على هذه الصعوبات وتقديم [المزيد] من المساعدات الإنسانية".

وأكد أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أرسلا رسالة إلى نظيريهما الإسرائيليين يطالبانهما فيها بـ"اتخاذ إجراءات ملموسة خلال 30 يوما" لتحسين الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر.

وتابع: "لقد وجدنا أن من المناسب... أن نمنحهم فترة زمنية مناسبة لتنفيذها. ولا نعتقد أن من المناسب إرسال خطاب والقول ببساطة إن ذلك يجب أن يحدث بين عشية وضحاها. لقد أوضحنا أن هناك فترة قصيرة من الوقت نريد أن نرى خلالها تغييراً، لأن الوضع الإنساني على الأرض رهيب للغاية، ولكن من المناسب منحهم بعض الوقت للعمل على مختلف القضايا وإيجاد طرق للعودة إلى مستويات مقبولة من شحنات الغذاء والماء والدواء".

وبحسب الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، سبق أن أرسل بلينكن رسالة مماثلة في أبريل الماضي تتعلق بالوضع الإنساني في القطاع. وفيها، ذكر أن "الزيادة [في حجم المساعدة الإنسانية] لا يمكن أن تكون زيادة لمرة واحدة”. وأضاف ميلر: "لقد رأينا خلال الأشهر القليلة الماضية أن مستوى المساعدات الإنسانية لم يكن مستداماً".

وأكد بلينكن وأوستن أن عدم الامتثال لمطالب الجانب الأمريكي سيؤدي إلى عواقب على صعيد تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل. وفي وقت سابق، دعا عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن إلى وقف تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل وسط الصراع المستمر في قطاع غزة.

ومن طرفه، قال جوزيب بوريل، منسق الشؤون الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إن القانون الإنساني الدولي "مدفون تحت أنقاض غزة".

ووفقا له، فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة هو في أدنى مستوياته. وأكد أنه خلال الأسبوعين الماضيين لم يحصل سكان غزة على أي طعام.

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