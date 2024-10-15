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"القسام" تعرض مشاهد استهدافها قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل في جباليا (فيديو)

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 02:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعرض مشاهد استهدافها قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل في جباليا (فيديو)



غزة/سما/

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها لقوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" شرق معسكر جباليا شمال القطاع".

وأبانت اللقطات، وفقا للفيديو، "تقدم الآليات نحو المنزل، ورصد دخول الجنود للمنزل".

كما أظهر فيديو "القسام" لحظة إطلاق القذيفة وانفجارها بالمنزل المستهدف، و"إخلاء الجرحى والقتلى".

هذا وأعلنت "القسام" اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها "تمكنوا من تفجير عبوة "برميلية" في قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح شرق منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب القطاع".

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