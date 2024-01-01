واشنطن تعرب عن استيائها من مشاهد احتراق الناس أحياء عقب قصف إسرائيلي استهدف النازحين وسط غزة

وأضاف المتحدث، "أبلغ وزير الخارجية أنتوين بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن نظيريهما الإسرائيليين بمخاوف واشنطن بشأن الوضع الإنساني في غزة".

وأكد أن "الوزير بلينكن أبلغ المسؤولين الإسرائيليين بأن زيادة المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون لمرة واحدة"، وأضاف البيان "نعتقد أن إيصال المساعدات لغزة ممكن ونعلم أن العقبات اللوجستية يمكن التغلب عليها".

هذا وأفادت مصادر طبية فجر أمس الاثنين بمقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى عقب استهداف الجيش الإسرائيلي للخيام التي يقطنوها.

وبحسب شهود عيان، أدى القصف إلى اشتعال نيران ضخمة في خيام النازحين، كما انفجرت أنابيب غاز في مكان الاستهداف بساحة المستشفى في دير البلح وسط القطاع.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف خيام النازحين داخل أسوار المستشفى للمرة السابعة على التوالي.