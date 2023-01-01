شهيد برصاص الاحتلال في مخيم جنين

جنين/سما/

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في مخيم جنين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في مخيم جنين، وأطلقت الرصاص الحي وقذائف "الانيرجا" تجاهه، ما أدى إلى استشهاد شاب كان داخله، وأن الاحتلال احتجز جثمانه، فيما ذكرت وزارة الصحة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب كريم سامر توفيق جبارين (20 عاما) في جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مساء اليوم مدينة جنين ومخيمها، قادمة من حاجز الجلمة العسكري ومعسكر سالم، بعد اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة في المخيم.

وذكرت مصادر محلية أن أصوات انفجارات سمعت في المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المُسيرة في الأجواء، في حين أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن (60 عاما) بعيار ناري، وخمس حالات اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال، من ضمنها ثلاث سيدات، في المخيم، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى.

وباستشهاد الشاب كريم جبارين، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 756 شهيدا، بينهم 165 طفلا، اضافة إلى إصابة أكثر من 6250 مواطنا بجروح متفاوتة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.