نتنياهو يرد على ماكرون:"إسرائيل" لم تنشأ بقرار من الأمم المتحدة

القدس المحتلة/سما/

رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيل على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي قال فيها إن "نتنياهو يجب ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة".



وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو، ونشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه "تذكيرا للرئيس الفرنسي: لم يكن قرار الأمم المتحدة الذي أنشأ دولة إسرائيل، بل هو النصر الذي تحقق في حرب الاستقلال بدماء المقاتلين الأبطال، وكثير منهم ناجون من المحرقة بما في ذلك نظام فيشي في فرنسا".

وأضاف مكتب نتنياهو أنه "من الجدير بالذكر أيضًا أنه في العقود الماضية، أصدرت الأمم المتحدة مئات القرارات المعادية للسامية ضد دولة إسرائيل، والغرض منها هو إنكار حق وجود الدولة اليهودية الوحيدة وقدرتها على الدفاع عن نفسها."



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح بأنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألا ينسى أن إسرائيل أنشئت بقرار من الأمم المتحدة.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن ماكرون قال في اجتماع للحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء: "يجب على السيد نتنياهو ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، لذلك لا ينبغي له أن يحرر نفسه من قرارات الأمم المتحدة"، وذلك في تعليق للرئيس الفرنسي على الوضع في جنوب لبنان وإطلاق النار المتكرر من إسرائيل على قوات حفظ السلام، ما أدى لإصابة 4 منهم.

وفي 6 أكتوبر الماضي، انتقد نتنياهو دعوة ماكرون لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل والتي يتم استخدامها ضد المدنيين في غزة.