الجيش الإسرائيلي يزعم أسر 3 مقاتلين في قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" (صورة)

القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، أنه أسر 3 مقاتلين في قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.



‏وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال نشاط لقوات الكتيبة 13 في لواء جولاني في منطقة جنوب لبنان تم العثور على فتحة نفق تحت الارض داخل مبنى كان يستخدمه حزب الله"، مشيرا إلى أن القوات قامت بتطويق المبنى الذي تحصن داخله ثلاثة مقاتلين "من قوة الرضوان مع وسائل قتالية عديدة وعتاد يسمح بالبقاء هناك لفترة زمنية طويلة".

כוחות צה״ל עצרו שלושה מחבלים מ׳כוח רדואן׳ של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון



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‏وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه بعد "استسلام" المقاتلين، "تم القبض عليهم واعتقالهم ليتم التحقيق معهم ميدانيا من قبل محققي الوحدة 504 ومن ثم نقلوا لمنشأة تحقيق داخل إسرائيل".

‏وأكد أن قوات لواء جولانيتواصل الأنشطة العسكرية في المنطقة وتقوم بالعثور على الوسائل القتالية وتدمر بنى تحتية لـ"حزب الله".