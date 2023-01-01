بلدية القدس تهدد بقطع الماء والكهرباء عن مكتب "الأونروا"

حذر نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ من أن السلطات ستقطع الماء والكهرباء عن مبنى "الأونروا" في القدس الشرقية وستستولي على المبنى بالقوة، إذا رفض موظفوه مغادرته.

وقال كينغ في حديث لـ The National: "إذا لم يغادروا (المبنى)، ساتصل بصفتي نائبا لرئيس بلدية القدس بخدمة إمدادات الماء وسأطالب بقطع الماء، كما لن نقوم بتزويده بالكهرباء وإخراج القمامة".

وأضاف أنه إذا لزم الأمر، فإنه يخطط للجوء إلى إجراءات أكثر صرامة من أجل الاستيلاء على أراضي المكتب باستخدام المروحيات، مذكرا أن هذه المنطقة تابعة لمكتب رئيس البلدية.

من جانبها قالت تامارا ألريفاي المتحدثة باسم الأونروا لـ The National إن المنظمة على اتصال مع الدول الشريكة في محاولة لإقناع إسرائيل بإلغاء القرار بالاستيلاء على مكاتبها في القدس.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي في 6 أكتوبر الجاري على مشروع قانون يقضي بمنع الأونروا من العمل في إسرائيل بسبب صلتهما المزعومة بحركة حماس وتورطهم في هجمات 7 أكتوبر 2023. وفي الأسبوع الماضي أمرت دائرة الأراضي الإسرائيلية ووزارة الإسكان موظفي الأونروا بمغادرة مكاتبهم في القدس الشرقية.