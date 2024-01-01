  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤولة أممية: أكثر من 283 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 01:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولة أممية: أكثر من 283 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا



وكالات/سما/

أعلنت مديرة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط ريما جاموس إمسيس أن أكثر من 283 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا وأن تدفق النازحين مستمر.


وأضافت إمسيس : "نتوقع استمرار تدفق اللاجئين من لبنان إلى سوريا حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار. لقد فر بالفعل أكثر من 283 ألف شخص إلى سوريا، حوالي 30% منهم لبنانيون و70% سوريون".

ولفتت إمسيس ألى أن السلطات السورية أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عزمها الاستمرار في إبقاء حدود البلاد مفتوحة أمام الوافدين من لبنان


وفي الأسبوع الماضي، التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيليبو غراندي في دمشق بالرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة مساعدة اللاجئين الذين وصلوا من لبنان منذ 23 سبتمبر.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2306 شهيد، والجرحى أكثر من 10698.


وأضافت إمسيس : "نتوقع استمرار تدفق اللاجئين من لبنان إلى سوريا حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار. لقد فر بالفعل أكثر من 283 ألف شخص إلى سوريا، حوالي 30% منهم لبنانيون و70% سوريون".

ولفتت إمسيس ألى أن السلطات السورية أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عزمها الاستمرار في إبقاء حدود البلاد مفتوحة أمام الوافدين من لبنان


وفي الأسبوع الماضي، التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيليبو غراندي في دمشق بالرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة مساعدة اللاجئين الذين وصلوا من لبنان منذ 23 سبتمبر.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2306 شهيد، والجرحى أكثر من 10698.

الأكثر قراءة اليوم

حزب الله ينشر صور عملية “العشاء الأخير” التي استهدفت لواء غولاني خلال وجودها في صالة الطعام بقاعدة

يتعافي بسرعة وصرباته فتاكة..هارتس : معادلة حزب الله الجديدة ..حيفا وتل أبيب مثل كريات شمونة

إعلام عبري: "إسرائيل" توجه رسالة لإيران عبر مصر

توتر كبير بين مقاتلي وحدة إيغوز الإسرائيلية وقادتهم وشعورهم بالإحباط وسط معركة صعبة مع "حزب الله"

بعد الضربة الأولى.. هكذا رمم الحزب بنيته العسكرية

قاآني يظهر في مطار طهران مستقبلا جثمان نيلفوروشان

المجازر مستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى في ليلة دامية بمختلف مناطق قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

670e7abd4236045ecb24f4c5

توتر كبير بين مقاتلي وحدة إيغوز الإسرائيلية وقادتهم وشعورهم بالإحباط وسط معركة صعبة مع "حزب الله"

670e6a6b4236044f1a76463f

تفاصيل جديدة عن منفذ عملية أسدود والقتيل الإسرائيلي

20241015040652

واشنطن لـ"إسرائيل": إمدادات الأسلحة ستتوقف إذا استمر منع المساعدات عن غزة

20241015054425

غالانت: أتوافق مع نتنياهو وهليفي على رد حازم ومفاجئ ضد إيران

670e350a423604597b53ce0f

إعلام عبري: "إسرائيل" توجه رسالة لإيران عبر مصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية