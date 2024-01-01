مسؤولة أممية: أكثر من 283 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا

وكالات/سما/

أعلنت مديرة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط ريما جاموس إمسيس أن أكثر من 283 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا وأن تدفق النازحين مستمر.



وأضافت إمسيس : "نتوقع استمرار تدفق اللاجئين من لبنان إلى سوريا حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار. لقد فر بالفعل أكثر من 283 ألف شخص إلى سوريا، حوالي 30% منهم لبنانيون و70% سوريون".

ولفتت إمسيس ألى أن السلطات السورية أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عزمها الاستمرار في إبقاء حدود البلاد مفتوحة أمام الوافدين من لبنان



وفي الأسبوع الماضي، التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيليبو غراندي في دمشق بالرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة مساعدة اللاجئين الذين وصلوا من لبنان منذ 23 سبتمبر.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2306 شهيد، والجرحى أكثر من 10698.



وأضافت إمسيس : "نتوقع استمرار تدفق اللاجئين من لبنان إلى سوريا حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار. لقد فر بالفعل أكثر من 283 ألف شخص إلى سوريا، حوالي 30% منهم لبنانيون و70% سوريون".

ولفتت إمسيس ألى أن السلطات السورية أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عزمها الاستمرار في إبقاء حدود البلاد مفتوحة أمام الوافدين من لبنان



وفي الأسبوع الماضي، التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيليبو غراندي في دمشق بالرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة مساعدة اللاجئين الذين وصلوا من لبنان منذ 23 سبتمبر.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2306 شهيد، والجرحى أكثر من 10698.