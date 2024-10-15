المقاومة العراقية " تعلن مهاجمة "هدف حيوي" شمال فلسطين المحتلة

بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا صباح اليوم الثلاثاء 15-10-2024 هدفا حيويا في شمال أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استمرار العمليات في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" نفذت 3 عمليات أمس الاثنين حيث ذكرت ضمن بيانات منفصلة إنها هاجمت هدفا حيويا في شرق إسرائيل بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة، وهاجمت هدفا حيويا في غور الأردن بواسطة الطيران المسيّر، كماهاجمت مرة ثانية خلال أمس الاثنين، هدفا حيويا في غور الأردن بواسطة الطيران المسيّر".