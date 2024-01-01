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"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه مستوطنة "كرمئيل" (فيديو)

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 01:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه مستوطنة "كرمئيل" (فيديو)



بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية نفذها أمس الاثنين، استهدف فيها مستوطنة "كرمئيل" في شمال فلسطين المحتلة بصلية صاروخية.

 ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة "كرمئيل" شمال فلسطين المحتلة"، حيث أبانت اللقطات لحظة تجهيز الراجمة وإطلاق الصواريخ منها.

وأظهر الفيديو لقطات نشرتها منصات إخبارية عبرية لكاميرا مراقبة على ما يبدو، تظهر السقوط المباشر للصاروخ في كرمئيل.

ووثقت لقطات المستوطنين اشتعال النيران في سيارة وآثار الدمار جراء سقوط صاروخ "حزب الله".

وقال "حزب الله" في بيانه حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:33 من بعد ظهر يوم الاثنين مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية".

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