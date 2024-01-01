تقرير عبري يكشف الرد المتوقع للجيش على هجوم مسيّرة "حزب الله" التي قتلت 4 جنود جنوبي حيفا

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن الرد المتوقع للجيش الإسرائيلي على هجوم مسيّرة "حزب الله" التي قتلت 4 جنود جنوبي حيفا.

فعلى خلفية كارثة غارة الطائرة بدون طيار في قاعدة جولاني الجوية، والتي قتلت 4 جنود إسرائيليين، بدأ الجيش الإسرائيلي في التحرك لتنفيذ قرار دراماتيكي: القضاء على جميع العناصر في الوحدة 127 التابعة لـ"حزب الله"، المسؤولة عن إطلاق الصواريخ، وفق ما أوردت "معاريف".



ووفقا للصحيفة، تلقت القوات الجوية أمس، توجيها بتدمير جميع أعضاء الوحدة، من كبيرها إلى آخر قائد لها، في عملية قد تؤثر على مئات العناصر في "حزب الله"،

وذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية أمس أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها ستفعل ذلك ليكون رد الفعل كبيرا على الهجوم، وفي وقت لاحق طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من مواطنيها المغادرة فورًا.

وكشف تحقيق أولي أجرته القوات الجوية أن "حزب الله" نفذ نمط هجوم معقد، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ وثلاثة صواريخ دقيقة تستهدف حيفا، وتم اعتراض طائرتين من الطائرات بدون طيار بنجاح من قبل البحرية ونظام القبة الحديدية، ولكن تم الاتصال بالطائرة الثالثة بدون طيار، لكنها ضاعت عندما كانت شمال شرق عكا.

وردا على الحادث الخطير، أمر قائد القوات الجوية بتوسيع نطاق الإشارة إلى حوادث الطائرات بدون طيار التي انقطع الاتصال بها. وينص التوجيه الجديد على أنه لا ينبغي افتراض أن هذه الطائرات بدون طيار تحطمت من تلقاء نفسها، إلا إذا كان هناك تحقق مؤكد من هذا.



ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنشط خلال الأيام المقبلة إنذارات واسعة النطاق في العديد من مناطق إسرائيل، قد يكون بعضها إنذارات كاذبة في الشمال، حسب "معاريف".

هذا وقدرت الباحثة دانا بولاك من مركز "ألما" أن "الورقة الرابحة لـ"حزب الله" هي المنظومة الصاروخية المضادة للطائرات، وسيستمر في استخدامها قدر الإمكان"، وعلى سبيل المثال، نجاح "حزب الله" في مهاجمة قاعدة للجيش الإسرائيلي في منطقة وادي عارة بطائرة انتحارية بدون طيار في 13 سبتمبر، مما أدى إلى إصابة عشرات الجنود ومقتل أربعة. ومن المحتمل جدا أن يحتفظ حزب الله بقدرات إضافية للاستمرار، مثل إطلاق وابل كبير من الصواريخ الدقيقة".

وكان "حزب الله" قد أعلن عن استهداف ‏معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، مؤكدا أن "المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو ‏والله على كل شيء قدير".

كما أصدر "حزب الله" فجر يوم الاثنين، بيانا حذر فيه من أنه سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة ومسيّراتها بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية.