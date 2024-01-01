"حزب الله": استهدفنا 3 جرافات ودبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي وقتلنا وجرحنا من فيها

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، استهداف 3 جرافات ودبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، مؤكدا قتل وجرح من فيها.



وقال "حزب الله" في بيانه رقم 15 لهذا اليوم: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاث جرافات ودبابة ميركافا على أطراف راميا بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح من فيها".

ويوم أمس الاثنين، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف 3 دبابات ميركافا للجيش الإسرائيلي أثناء تقدم إلى أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، مؤكدا إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أشار "حزب الله" إلى أنه أسقط الليلة الماضية طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450".