إعلام إسرائيلي: اتفاقية السلام مع مصر على المحك

القدس المحتلة/سما/

حذر الكاتب الصحفي الإسرائيلي والمفكر الشهير تسيفي برائيل الحكومة الإسرائيلية من مغبة انهيار اتفاقية السلام مع مصر بسبب التوتر الحاد في العلاقات.



وأكد برائيل، في تحليل له نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إتفاقية كامب ديفيد للسلام على المحك، وإنه إذا لما تتحرك تل أبيب لتهدئة الأوضاع مع مصر قد تشهد الإتفاقية إنتكاسة كبيرة.

وأضاف برائيل أنه بدون تسوية سياسية في غزة، يتوجب مصر على إدخال تعديلات على اتفاقيات كامب ديفيد.

وأشار إلى أنه في القاهرة يخشون من تعرضهم لأضرار اقتصادية جسيمة إذا أدت الحرب إلى الإضرار بحقول الغاز في إسرائيل، وذلك يضاف إلى خروقات تل أبيب لاتفاق كامب ديفيد واتفاق المعابر بسبب تمركز القوات الإسرائيلية على الحدود المصرية مع غزة، مما سيؤدي لنشوء أجواء الصراع بين الدولتين.

وكانت قد حذرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، من اتخاذ مصر "قرارا دراماتيكيا" في علاقاتها مع تل أبيب في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنها علمت من مصادر بأن القاهرة تدرس مقترحات بشأن الوضع على الحدود بين مصر وغزة ولم تعط مصر حتى الآن إجابة نهائية بشأن موافقتها على مبدأ تغيرات في الملحق الأمني باتفاقية السلام مع إسرائيل.

وقالت معاريف إنه على خلفية التغيرات التي تشهدها المنطقة والتطورات التي أعقبت أحداث 7 أكتوبر 2023 ، وخاصة في محيط قطاع غزة، وفي ضوء التطورات الميدانية، بما في ذلك نشاط الجيش الإسرائيلي في منطقة محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع غزة، وفي ظل المطالبة بترتيبات أمنية جديدة على الحدود مع غزة وعند معبر رفح، فأن مصر تدرس مقترحات بشأن الوضع على الحدود بين مصر وغزة والمناطق "ج" و"د" من القطاع.