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الصفدي: "إسرائيل" تدمر الشرق الأوسط

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي: "إسرائيل" تدمر الشرق الأوسط



عمان/سما/

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن إسرائيل "تدمر الشرق الأوسط ولا تسعى للسلام مع دول المنطقة".


وأضاف الصفدي خلال كلمة له بمشاركته في (مؤتمر مستقبل فلسطين) الذي ينظمه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا أن "إسرائيل لا تحقق إلا الدمار في المنطقة ولا تبحث عن السلام والاستقرار لدولها فقد دمرت غزة وتوسع عدوانها على لبنان".

وأردف "إسرائيل خسرت الحرب على الصعيدين السياسي والأخلاقي".

وتابع "إيجاد الاستقرار في المنطقة يتطلب التوصل إلى حل يضمن السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم الذي تقبله الشعوب ويشكل حقا وضرورة لها".

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أنه "منذ 30 سبتمبر الماضي لم تدخل ولا شاحنة مساعدات واحدة إلى القطاع المحاصر من الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر في قصف الملاجئ والمستشفيات والمدارس".


وذكر أن إسرائيل "تستخدم التجويع سلاحا في عدوانها على غزة وهذا الأمر بمثابة جريمة حرب". 

وقال "إسرائيل توسع سيطرتها على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال بناء المزيد من المستوطنات". 

وأضاف "إسرائيل أشعلت الحرب وقضت على مصادر عيش الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ودعا الصفدي إلى "إيقاف العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب بقتل آمال السلام"

ونوه "يجب أن يعلم العالم أن إسرائيل هي المسؤولة عن استمرار أزمة الرهائن حتى الآن". 

ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.

وفي المقابل يطلق حزب الله الصواريخ مستهدفا تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى.

#ايمن الصفدي

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