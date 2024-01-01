حصيلة شهداء العدوان على غزة تتجاوز الـ42 ألفا

غزة/سما/

أعلنت صحة غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ 375 يوما إلى 42344 شهيدا، و99013 مصابا.



وذكرت الوزارة في بيانها اليوم أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 55 شهيدا و329 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.