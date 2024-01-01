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واشنطن لـ"إسرائيل": إمدادات الأسلحة ستتوقف إذا استمر منع المساعدات عن غزة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن لـ"إسرائيل": إمدادات الأسلحة ستتوقف إذا استمر منع المساعدات عن غزة



واشنطن/سما/

حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، إسرائيل من أنه في حال لم تتوقف إسرائيل، خلال 30 يوما، عن منع إدخال مساعدات إنسانية أميركية إلى قطاع غزة، فإن الإدارة الأميركية ستعمل بموجب "مذكرة الأمن القومي" وتمنع نقل أسلحة إلى إسرائيل بموجب قانون المساعدات الخارجية.

ونُقلت هذا التحذير إلى إسرائيل من خلال وثيقة أميركية رسمية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

وتضمنت "مذكرة الأمن القومي" الأميركية، التي وضعت في آذار/مارس الماضي، عدة شروط من أجل استمرار الولايات المتحدة بإمداد إسرائيل بالأسلحة.

وتعهدت إسرائيل في أعقاب ذلك بالسماح وعدم منع نقل مساعدات إنسانية أميركية إلى قطاع غزة بشكل تعسفي أو تقييد كميات هذه المساعدات بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عملية نقل أو تسليم هذه المساعدات الإنسانية والجهود الدولية التي تعمه الولايات المتحدة لتزويد المساعدات الإنسانية.

ويأتي التحذير الأميركي في أعقاب منع إدخال مواد غذائية إلى شمال قطاع غزة، بموجب "خطة الجنرالات" التي وضعها الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، غيورا آيلاند، والتي تزعم إسرائيل أنها لا تنفذها.


وطالبت الإدارة الأميركية إسرائيل بأن تنفذ خطوات عينية خلال 30 يوما، وحذرت من أن فشل تنفيذ الخطوات من شأنه أن يؤدي إلى عواقب في استمرار مساعداتها العسكرية لإسرائيل، والتي تلزم بمصادقة بلينكن وأوستن.

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