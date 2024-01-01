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بيلوسي: نتنياهو لا يريد السلام أبدا

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيلوسي: نتنياهو لا يريد السلام أبدا



واشنطن/سما/

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يؤمن أبدا بالسلام في الشرق الأوسط، وبسببه لم يتحقق حل الدولتين.


وقالت لمركز أبحاث السياسة الخارجية "تشاتام هاوس" في لندن: "ليس مع نتنياهو، لا، لا أعتقد أنه كان يؤمن على الإطلاق بالسلام أو بحل الدولتين"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل دائما، فهي حليفتنا، ونحن نتقاسم القيم ضمن مصلحتنا الاستراتيجية الوطنية".


وشددت بيلوسي على "أننا مستمرون في دعم إسرائيل، ولكن ليس مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص"، مشيرة إلى أنه "من الواضح أن الإسرائيليين لا يتخذون الاحتياطات الكافية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في صراعاتهم المستمرة في المنطقة".

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