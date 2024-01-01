الصليب الأحمر: ضغوط هائلة تثقل كاهل المشافي في غزة والنازحون يعجزن علن التنقل

غزة/سما/

أصدر الصليب الأحمر بيانا أكد فيه صعوبة عمليات النزوح على فلسطيني قطاع غزة، مشيرا على أن عددا كبيرا منهم مرضى ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضح البيان أن العائلات الفلسطينية شمالي القطاع يعتريها خوف لا يمكن تصوره وحالة من الارتباك والإنهاك فضلا عن فقدان أحبائها، مشددا على ضرورة تمكين المدنيين من الخروج بصورة آمنة دون تعريضهم لمزيد من المخاطر.

وأكد البيان أن الكثير من الفلسطينيين ليس بوسعهم النزوح فمنهم مرضى أو ذوي إعاقة، لافتا إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم إلحاق أذى بالمدنيين ويبقى الحق لكل شخص نازح بالعودة إلى دياره بأمان مكفولا.

وشدد على أن مستشفيات شمال القطاع تكافح من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للجرحى والمرضى في اروقتها، وضرورة إيصال الدعم الإنساني، غليها.

ومن جانبه أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بأن طواقمه محاصرة مع المواطنين في مناطق شمال القطاع، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهداف الطواقم بالمسيّرات لإعاقة وصلولها إلى المصابين.

وأكد الدفاع المدني أنه لم تدخل أي مساعدات إلى مناطق شمال القطاع منذ بداية العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في الأ6 من أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن عددا كبير من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، وطواقم الدفاع المدني عاجزة عن الوصول إليهم.