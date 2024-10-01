شاهد:"أمازون" تثير الضجة بفيديو لمديرة تنفيذية لديها ترتدي قلادة عليها خريطة وعلم فلسطين

ظهرت إحدى المديرات التنفيذيات في شركة "أمازون" في فيديو ترتدي قلادة عليها خريطة وعلم فلسطين، مما دفع معادي القضية الفلسطينية للدعوة إلى مقاطعة الشركة.

وشوهدت ربى بورنو، نائبة رئيس قسم المتخصصين العالميين والمنظمات الشريكة في "Amazon Web Services"، وهي ترتدي القلادة في مقطع فيديو ترويجي لمؤتمر الشركة في لاس فيغاس.

وتشمل الخريطة التي ظهرت حول عنق بورنو، ما يعرف اليوم بإسرائيل، فضلا عن الضفة الغربية وقطاع غزة، مع صورة علم دولة فلسطين.

A senior @Amazon exec Dr. Ruba Borno sparks anger wearing a "River to the Sea" necklace map of Israel overlaid with the Palestinian flag in a promotional video.

Amazon has been criticized for its silence regarding its employee Sasha Troponov, a hostage in Gaza since Oct 7 2023 pic.twitter.com/qNLqaoAF3Z — Jewish News Syndicate (@JNS_org) October 14, 2024

وأثار ذلك ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن "أمازون" ظلت صامتة بشأن أسر حركة "حماس" في 7 أكتوبر، أحد موظفيها الذي يدعى ساشا تروبونوف، والذي لا يزال رهينة في القطاع المحاصر.

وتم أسر تروبونوف (31 عاما)، وهو مهندس أجهزة إسرائيلي يعمل لدى شركة "أمازون"، كرهينة مع 3 أفراد من عائلته من مستوطنة نير عوز، بينما قُتل والده في الهجوم.

ومنذ اندلاع الجدل حول القلادة التي ظهرت في الفيديو الترويجي لشركة "أمازون"، قامت بورنو بحذف حسابها على منصة "إكس".

وكانت تعليقات النشطاء كالتالي: "حقير. هذا أمر غير مقبول ويستوجب الطرد الفوري يا @JeffBezos". وكتب آخر: "إلغاء اشتراكي في Prime Video". وأضاف ثالث: "إنها امرأة مثيرة للاشمئزاز".

وقال أحد المعلقين إنهم سيبدأون في شراء المنتجات من "Temu"، وهو سوق آخر للتجارة الإلكترونية، بدلا من "أمازون"... وقال آخرون: "بصراحة، هذا لا يبدو أمرا يستحق الغضب بشأنه".. "هذا أمر بعيد المنال".

Outrageous❗



Ruba Borno, an AWS Global Specialist, wore a necklace in an official company video depicting the shape of Israel on the map with a Palestinian flag over it, symbolizing the elimination of Israel and its 6 million Jews.@awscloud, do you also allow your employees to… pic.twitter.com/a4Yrr72PGQ — Era Gigman (@idan_bg) October 13, 2024

على إثر ذلك، قامت "أمازون" بإزالة الفيديو، وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة "ديلي ميل": "لم يكن المقصود من الفيديو أن يكون بيانا سياسيا، لكننا حذفنا الفيديو وسنعيد نشر فيديو جديد في الأيام المقبلة".

Amazon senior VP at AWS, Ruba Borno, wore a Palestine map necklace in an official company video inviting people for a conference.



Does @rubaborno know that the map means "from the river to the sea" and calls for the killing of all the Jews of Israel?



Does she know that Amazon… pic.twitter.com/5bn0XUGYRx — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) October 13, 2024

وأضافت أمازون أن قيادتها "تظل على اتصال منتظم مع فرقنا المتمركزة في المنطقة لتقديم دعمنا".

وكان موقع "Jewish Insider"، وهو منفذ إعلامي يغطي السياسة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، أول من أشار إلى أن بورنو ترتدي القلادة.

وولدت المديرة التنفيذية التي ظهرت في الفيديو ربى بورنو في فلسطين، وهربت من الكويت مع والديها أثناء حرب الخليج الأولى عام 1990.

ثم انتقلت العائلة إلى الولايات المتحدة، حيث حصلت بورنو على درجات علمية متقدمة في الهندسة الكهربائية من جامعة نورث كارولينا في شارلوت وجامعة ميشيغان.

عملت في Amazon Web Services منذ نوفمبر 2021، مع فترات عمل سابقة في Experian وCisco وBoston Consulting Group.

Wow. Amazon sure was quick to remove an official company video of its senior VP Ruba Borno — wearing a "From the river to the sea" necklace.????



But more than a year later and Amazon still hasn't acknowledged its employee — Sasha Trufanov — was taken hostage and remains captive. pic.twitter.com/kFhisqLqsN — dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) October 14, 2024

المصدر: ديلي ميل