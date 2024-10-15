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اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية في عيتا الشعب (فيديو) - سما الإخبارية

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اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية في عيتا الشعب (فيديو)

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية في عيتا الشعب (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

تدور اشتباكات عنيفة بين مقاتلي "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وسط غارات إسرائيلية مكثفة على البقاع والجنوب.

 

وذكرت مصادر صحفية أن الغارات استهدفت بلدات: الحوش، سحمر، جرجوع، دورس، محيط بعلبك، قاقعية الجسر، كفرشوبا، الخيام، بلاط، الطيبة.

أما القصف المدفعي فاستهدف بلدات: علما الشعب، الضهيرة، الطيبة، دير سريان، رب ثلاثين، سهل الخيام ومرجعيون.

هذا وخرج مستشفى "المرتضى" في مدينة بعلبك بمنطقة البقاع، عن الخدمة، بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة ليلا.

واستهدفت إحدى الغارات محيط المستشفى ما أدى إلى حدوث دمار واسع وأضرار كبيرة وسط حالة من الفوضى داخل أقسام المستشفى، الذي لم يعد قادرا على تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

آثار الدمار في مستشفى المرتضى في مدينة ⁧ بعلبك⁩ جراء القصف الإسرائيلي.
 

كاميرات المراقبة في مستشفى المرتضى تظهر لحظة الغارة الإسرائيلية على مدخل بعلبك شرقي لبنان.

كاميرات المراقبة في مستشفى المرتضى تظهر لحظة الغارة المعادية على مدخل بعلبك pic.twitter.com/3s3C3rXZAH

— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 15, 2024
#حزب الله #اسرائيل

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