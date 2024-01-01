الأمم المتحدة: 25% من مناطق لبنان تلقت إخطارات إسرائيلية بإخلائها

غزة/سما/

أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن إسرائيل التي بدأت توغلها في جنوب لبنان قبل أسبوعين أصدرت إخطارات لسكان 25% من مناطق لبنان بإخلائها.



وقالت مديرة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط ريما جاموس إمسيس خلال إفادة صحفية في جنيف إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لعشرين قرية في جنوب لبنان تعني أن أكثر من ربع البلاد تأثرت الآن".

وأضافت أن "الناس يستجيبون لهذه الدعوات للإخلاء وهم يفرون بلا شيء تقريبا".

ووفق وكالة "رويترز" "أكدت الأرقام الثمن الباهظ الذي يدفعه اللبنانيون مع تكثيف إسرائيل لحملتها لهزيمة "حزب الله" وتدمير بنيته الأساسية في صراعهما المستمر منذ عام".



وذكرت الحكومة اللبنانية أن الضربات الإسرائيلية قتلت 2309 أشخاص على الأقل منذ العام الماضي ونزح أكثر من 1.2 مليون شخص.

وقتل أغلبهم منذ أواخر سبتمبر عندما وسعت إسرائيل حملتها العسكرية في لبنان.

وقالت إسرائيل إن نحو 50 إسرائيليا من العسكريين والمدنيين استشهدوا.

وقالت إسرائيل إن عملياتها في لبنان "تهدف إلى تأمين عودة عشرات الآلاف من سكانها الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في شمال إسرائيل بسبب هجمات "حزب الله"".

وصرح مسؤولون صحيون بأن إسرائيل وسعت حملتها الجوية في لبنان يوم الاثنين مما أسفر عن استشهاد 22 شخصا على الأقل معظمهم من النساء في غارة جوية في الشمال على منزل كان النازحون يبحثون عن ملجأ من الضربات الإسرائيلية في الجنوب.