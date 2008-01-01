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"البنتاغون" يكشف تطورات تشغيل "ثاد" في إسرائيل ويلمح إلى الباليستي الإيراني

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"البنتاغون" يكشف تطورات تشغيل "ثاد" في إسرائيل ويلمح إلى الباليستي الإيراني



واشنطن/سما/

أعلن البنتاغون وصول فريق من الخبراء الأمريكيين إلى إسرائيل والعناصر الأولية اللازمة، لتشغيل بطارية الدفاع الجوي الصاروخية "ثاد" لصالح الجيش الإسرائيلي.


وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية: "وصل يوم أمس 14 أكتوبر، فريق متقدم من أفراد الجيش الأمريكي والمكونات الأولية اللازمة لتشغيل بطارية "ثاد" إلى إسرائيل".


وأضاف: "في غضون الأيام المقبلة يستمر وصول أفراد عسكريين أمريكيين إضافيين ومكونات بطارية "ثاد" إلى إسرائيل".

وأكد البنتاغون أن بطارية "ثاد" ستكون قادرة على العمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب، موضحا أنه "لأسباب أمنية تتعلق بالعمليات، لن نناقش الجداول الزمنية".

وشدّد البنتاغون أن نشر بطارية "ثاد" في إسرائيل يؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل والدفاع عن الأمريكيين في إسرائيل من أي هجمات صاروخية باليستية من قبل إيران.

ويوم أمس، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه سيتم نشر بطارية "ثاد" أمريكية للدفاع الصاروخي في إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وكان "البنتاغون" قد أعلن الأحد الماضي، أن الوزير أوستن وجّه بنشر منظومة الدفاع الجوي الصاروخي بعيدة المدى "ثاد" وطاقمها التشغيلي في إسرائيل للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية هناك.

#البنتاغون #اسرائيل

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