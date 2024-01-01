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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول إطلاق المسيرات في "حزب الله"

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول إطلاق المسيرات في "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اغتيال مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لـ"حزب الله" اللبناني المسؤول عن إطلاق المسيرات.


وقال "حزب الله" في بيان إن "طائرات حربية أغارت قبل عدة أيام في منطقة النبطية وقضت على خضر العبد بهجه مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله"، مبينا أن "المنطقة التي قادها تعتبر مسؤولة عن مخططات إطلاق المسيرات والقطع الجوية الانقضاضية نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل وقوات جيش الدفاع".


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 4 جنود في الهجوم الذي شنه حزب الله على قاعدة عسكرية جنوب حيفا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

فيما أعلن "حزب الله" أنه "شن عملية نوعية ومركبة، حيث أطلق عشرات الصواريخ باتجاه أهداف في نهاريا وعكا، تزامنا مع إطلاق أسراب من المسيرات التي تمكنت من اختراق رادارات الدفاع الجوي ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة غولاني في بنيامينا، وانفجرت في غرف الضباط والجنود الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان".

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