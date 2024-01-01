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صليات صاروخية متتالية فوق خليج حيفا والجليل الأعلى

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
صليات صاروخية متتالية فوق خليج حيفا والجليل الأعلى



القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر صحفية بأن صليات صاروخية متتالية أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي، وقد دوت صفارات الإنذار فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 20 صاروخا.


وذكرت أن صفارات الإنذار دوت في عكا وكريات بيالك، وفي حيفا وخليجها ومحيطها والمطلة في أصبع الجليل.


وقالت إن صافرات الإنذار دوت بينما كانت الطائرات بدون طيار تدخل إلى منطقة نهاريا بعد الرشقة الصاروخية، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في نهاريا وساعر تحذيرا من تسلل مسيرات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في خليج حيفا والجليل الأعلى، تم رصد حوالي 20 قذيفة قادمة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وتم اعتراض بعضها".

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