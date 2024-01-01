نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم يكشف عن معادلة جديدة في التعامل مع إسرائيل: انتقلنا للحرب ولا فصل لغزة عن لبنان..

بيروت /سما/

أعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم عن معادلة جديدة سيتبعها الحزب مع الجيش الإسرائيلي وتتمثل في إيلامه، مشددا على أن هذه المعادلة سوف تستمر.

وقال قاسم في كلمة مصورة إن الأمل بالنصر لا حدود له، مشيرا إلى أنه لا يمكن فصل لبنان عن فلسطين، ونحن من سيمسك "رسن" العدو ونعيده الى الحظيرة... اصبروا.

أمير قطر يتحدث عن تنفيذ إسرائيل مخططات "معدة سلفا" في لبنان والضفة الغربية

وأضاف في كلمته حول الأحداث في غزة ولبنان في إطار المواجهات العسكرية مع الجيش الإسرائيلي:

إسرائيل احتلال توسعي لا يكتفي بفلسطين وإنما يريد كل المنطقة العربية".

لدينا الحق في استهداف أي نقطة في إسرائيل وسنختار النقطة التي نراها مناسبة.

الإسرائيلي يراهن على الإجرام والتبني المطلق من الولايات المتحدة الأمريكية.

أليس من حق الفلسطينيين أن يقوموا بعمل بطرد هذا الاحتلال؟ بدل أن تسألوا لماذا قام "لطوفان الأقصى"، اسألوا لماذا قام الاحتلال.

لبنان ضمن المشروع التوسعي الإسرائيلي، هنا مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة الحق وضمنا نحد من إمكانية التوسع.

لولا أمريكا لما استطاعت إسرائيل أن تقوم بما تقوم به، أمريكا الشيطان الأكبر تريد شرق أوسط جديد.

نحن أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية الأمريكية.

طالبنا بوقف إطلاق النار في غزة لوقف إطلاق النار على إسرائيل وهم طلبوا فصل الجبهتين.

إيران تدعم الفلسطينيين من أجل تحرير فلسطين.

دعم فلسطين فخر لإيران التي تبذل كل الإمكانات لتعزيز وتقوية الفلسطينيين.

إسرائيل هي التي تقتل، واعلموا جيدا أنه إذا لم نواجه إسرائيل تحت عنوان المواثيق الدولية ستصل إسرائيل إلى أهدافها التوسعية.

عندما نتحمل التضحيات ونؤلمهم سنكون قد حمينا الأجيال لسنوات.

نحن نقاتل كمقاومة بشرف ونستهدف جيشهم هم يقتلون بوحشية ويقتلون الاطفال والشيوخ والمسعفين والمدنيين.

هم يريدون إلغاء كل شي وإلغاء المقاومة.

إسرائيل تهدف إلى ضرب القيادة والقاعدة العسكرية من أجل فقدان قدرتنا على المواجهة وإنهاء "حزب الله" وصياغة لبنان جديد تحت إدارة أمريكية.

أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية إن الحل هو وقف إطلاق النار.

أقول للإسرائيليين لا تصدقوا ما يعلنه مسؤولوكم وانظروا إلى قتلاكم في الحرب.

جيشكم مهزوم و"حزب الله" قوي ورممنا قدراتنا التنظيمية ولا يوجد مركز قيادي شاغر والميدان يشهد.. إن الحزب قوي.

العالم وبريطانيا وفرنسا وأمريكا متواطئون مع الإجرام الإسرائيلي.

سنوسع دائرة استهداف المواقع العسكرية في إسرائيل.

الميدان هو الذي يعطي النتيجة وعلينا أن نصبر ونتحمل.

أتعهد للنازحين بالعودة إلى بيوتهم بعد الانتصار.

رسالة لحركة أمل: نحن أقوياء بكم.

مع استمرار الحرب ستزداد المستوطنات غير المأهولة ومئات الآلاف بل أكثر من مليونين سيكونون في دائرة الخطر.