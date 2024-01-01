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إيران لقادة إسرائيل: لا تمزحوا مع طهران ولا تلعبوا بالنار وسنرد علي اي اعتداء

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران لقادة إسرائيل: لا تمزحوا مع طهران ولا تلعبوا بالنار وسنرد علي اي اعتداء



طهران / وكالات /

قالت متحدثة الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن "ما حدث في عملية الوعد الصادق الثانية كان جزءا صغيرا من قوة إيران التي تنصح الاحتلال بألّا يلعب بالنار ويمزح مع إيران".

وقالت مهاجراني اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي إن "إيران لم تبدأ حربا قط ضد أي دولة ولديها القدرة على الدفاع عن نفسها بعزيمة عالية".

وأضافت "بصرف النظر عن نوع المفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني فإننا نؤكد على أن إيران مستعدة لأي رد إذا لزم الأمر".

وأكدت "كما صرح به قائد الثورة الإسلامية لن نتردد ولن نتسرع في الرد بل سنرد على أي اعتداء في الوقت والمكان المناسبين".

وأشارت إلى الاوضاع الكارثية في المنطقة وقالت: "شهدت البشرية كارثة إنسانية العام الماضي ونعمل للحد من المعاناة بفلسطين ولبنان" مؤكدا: "نرحب بأي مقترحات للسلام ومستعدون للعب دور فيها لتحسين الأوضاع في غزة ولبنان".

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