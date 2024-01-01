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التربية : 400 طالب استُشهدوا و500 مدرسة وجامعة قصفت منذ بداية العدوان على غزة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية : 400 طالب استُشهدوا و500 مدرسة وجامعة قصفت منذ بداية العدوان على غزة



رام الله/سما/

 قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن 11,406 طلاب استُشهدوا و18,556 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 11,292، والذين أصيبوا إلى 17,965، فيما استُشهد في الضفة 114 طالب وأصيب 591 آخرون، إضافة إلى اعتقال 439.

وأشارت إلى أن 550 معلما وإداريا استُشهد وأصيب 3717 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 145 في الضفة.

ولفتت إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 124 منها لإضرار بالغة، و62 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن 718 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

وأشارت إلى أن اقتحامات الاحتلال المتكررة لمحافظتي جنين وطولكرم تسببت في توريع الطلبة في مدارسهم.

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